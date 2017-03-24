21 березня 2017 року в Олександрійській центральній районній бібліотеці ім. Д.І. Чижевського в рамках реалізації проекту «Сенсорна кімната – світ розвитку особливих дітей». Учасниками тренінгу “Використання сенсорних модулів для комплексного впливу на органи почуттів дітей з особливими потребами” були батьки дітей з вадами розвитку, багатодітні мами, бібліотекарі, студентки Олександрійського медичного училища та Олександрійського педагогічного коледжу ім. В.О.Сухомлинського, психологи Олександрійського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та ДНЗ № 42. Тренінг проводили досвідчені тренери Наталія Єременко та Альона Самохвалова, представники громадської організації-партнера «Сила майбутнього» міста Дніпро.

Вони ознайомили присутніх з методами роботи в сенсорній кімнаті (відкриття якої відбулося 20 березня 2017р.); навчали методиці проведення корекційної роботи, заснованій на поетапному включенні і синхронізації всіх сенсорних потоків через стимуляцію різних органів почуттів.

Учасники тренінгу дізнались як за допомогою обладнання та дидактичних матеріалів стимулювати чутливість і рухову активність дітей; фіксувати увагу та управляти нею, підтримувати інтерес і пізнавальну активність; розвивати уяву і творчі здібності дітей.

Деякі із завдань тренінгу спрямовувалися на те, щоб працювати у командах. Протягом кількох годин учасники мали змогу не тільки отримати нову інформацію, а й навчилися розробляти плани проведення групових та індивідуальних занять.

Важливо й те, що мами дітей познайомились, обговорили спільні проблеми та обмінялися своїми враженнями від отриманої цікавої і корисної інформації.