Для батьків Кіровоградщини разом з прожитковим мінімумом зріс і розмір аліментів

У зв`язку зі зростанням прожиткового мінімуму для українців зріс і мінімальний рекомендований розмір аліментів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області.

Про це повідомив керівник обласного управління юстиції Вадим Гуцул.

«Розмір коштів, які будуть змушені сплачувати батьки на користь своїх дітей, поступово збільшуватиметься впродовж року. Так, з 1 січня мінімальна сума, передбачена на дітей віком до шести років, почала складати 1626 грн, з 1 липня – 1699 грн, з 1 грудня – 1779 грн. Натомість суми для дітей віком до 18 років є ще вищими, і вони також зростатимуть. Якщо зараз мінімальний розмір аліментів для підлітків дорівнює 2027 грн, з 1 липня він підвищиться до 2118 грн, а з 1 грудня – до 2218 грн», – йдеться на сайті інформатора.

Також зазначили, що громадяни, які будуть приховувати свої доходи або не отримувати офіційної зарплати будуть примусово виконувати суспільно корисні роботи, кошти за які будуть спрямовуватись на часткове погашення боргів.