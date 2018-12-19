На Кіровоградщині для дітей-сиріт придбають ще 7 квартир

За кошти держсубвенції придбають ще 7 квартир для дітей-сиріт з Кіровоградщини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Під час чергового засідання комісії під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Світлани Лобанової було розглянуто питання купівлі житла для дітей-сиріт та приміщень для дитячих будинків сімейного типу з розподілу державної субвенції на придбання житла.

Посадовець зазначила, що з розподілених 19,8 мільйона гривень державної субвенції між районами та містами області на придбання житла для дітей-сиріт нерозподіленими залишаються понад 2 мільйони гривень субвенції.

Тому на засіданні комісії розглядали 7 пропозицій щодо придбання житла від чотирьох територій: м. Кропивницького (1 квартири), Кіровоградського (1 квартира), Новоархангельського (2 квартири) та Знам’янського (3 квартири) районів.

Всі пропозиції були підтримані й вже до кінця року для сімох дітей-сиріт та осіб з їх числа буде придбано однокімнатні квартири.