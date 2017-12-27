Для дітей з Олександрійщини влаштували виїзний день інформації (ФОТО)

Днями фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості та Олександрійської центральної районної бібліотеки імені Д. І. Чижевського, для учнів Шарівського НВК та Новопразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, організовували виїзний День інформації.

Метою заходу організатори визначили допомогти учням зорієнтуватись у світі професій та уникнути помилок під час вибору сфери діяльності.

Протягом зустрічі зі школярами було проведено профорієнтаційний урок з використанням елементів профорієнтаційних ігор та різноманітні інтерактивні заходи. Зокрема, за допомогою барометру професій учні отримали вичерпну інформацію щодо рейтингу професій нашого регіону та ознайомилися з ситуацією на місцевому ринку праці, а також дізналися про послуги центру зайнятості.

Присутні на заході діти активно брали участь в обговоренні питання майбутнього вибору професії, адже вчасно отримана інформація допоможе молоді зробити перший вірний крок у виборі справи життя.

Наприкінці зустрічі, фахівець Олександрійського міськрайонного центру зайнятості запропонувала школярам пройти профорієнтаційне тестування, завітавши до центру зайнятості, завдяки якому учні матимуть змогу виявити власні нахили і здібності до різних видів професійної діяльності.