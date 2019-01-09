Для дітлахів Олександрійщини продовжили різдвяні свята (ФОТО)

Сьогодні, 9 січня, о 10:00 годині в Олександрійському районному будинку культури відбувся новорічно-різдвяний святковий захід «Новорічні канікули або ж де подівся Дідусь Мороз».

Повідомляють кореспонденти Голосу Громади, які побували на святі.

Олександрійський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олександрійської РДА спільно з РБК під керівництвом заступника директора Ніконової Юлії Вікторівни організували новорічний захід для дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених сімей, дітей з дитячих будинків сімейного типу та дітей учасників АТО.

Цього дня діти потрапили в чарівну казку з Леді Баг, Сніговиком та злою Відьмою, яка зачарувала Дідуся Мороза, щоб той не зміг завітати до дітлахів на свято.

Учасники новорічної казки під керівництвом Леді Баг та Сніговика брали участь у різноманітних конкурсах та забавах, розгадували загадки та завдання від злої Відьми аби зняти чари з Діда Мороза та щоб той завітав з подарунками.

Всі завдання вправно та весело були виконані, Дідуся звільнено та новорічне свято врятоване.

Дітлахи отримали солодкі подарунки та чудовий настрій.

