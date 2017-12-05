Днями, у рамках місячника для інвалідів, фахівцями Олександрійського центру зайнятості спільно з агентством організації дитячих свят «Веселка» було проведено ряд заходів для школярів, які мають вади здоров’я.

Зокрема, для учнів Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів, у якій навчаються діти з інвалідністю та діти, які перебувають під опікою, було організовано та проведено розважальну профорієнтаційну програму. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила провідний фахівець з профорієнтації відділу активної підтримки безробітних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості О. Клочко.

Під час конкурсу «Відгадай професію», діти продемонстрували високий рівень знань щодо розмаїття професій: активно відгадували професії за предметами праці та іншими ознаками. Діти проявили неабияку винахідливість та артистизм, зображуючи жестами і мімікою ту чи іншу професію.

Усі присутні зраділи появі казкових героїв. Тож, «чарівник» Олександр провів з хлопчаками та дівчатами різноманітні інтерактивні та рухливі ігри, показував різноманітні фокуси, влаштував шоу гігантських мильних бульбашок… Споглядати за зацікавленими дитячими очима та щирими посмішками було надзвичайно приємно!

Організатори намагалися зробити для цих дітей невеличке свято, тож не обійшлося без сюрпризу, кожна дитина отримала від приватного підприємця Олени Атаманенко подарунки: зошити, ручки олівці, фломастери, лінійки та блокноти.

У свою чергу адміністрацією навчального закладу було висловлено подяку Олександрійському міськрайонному центру зайнятості за багаторічну та плідну співпрацю у напрямку проведення профорієнтаційної роботи.