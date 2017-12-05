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Днями, у рамках місячника для інвалідів, фахівцями Олександрійського центру зайнятості спільно з агентством організації дитячих свят «Веселка» було проведено ряд заходів для школярів, які мають вади здоров’я.

Зокрема, для учнів Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів, у якій навчаються діти з інвалідністю та діти, які перебувають під опікою, було організовано та проведено розважальну профорієнтаційну програму. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила провідний фахівець з профорієнтації відділу активної підтримки безробітних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості О. Клочко.

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Під час конкурсу «Відгадай професію», діти продемонстрували високий рівень знань щодо розмаїття професій: активно відгадували професії за предметами праці та іншими ознаками. Діти проявили неабияку винахідливість та артистизм, зображуючи жестами і мімікою ту чи іншу професію.

Усі присутні зраділи появі казкових героїв. Тож, «чарівник» Олександр провів з хлопчаками та дівчатами різноманітні інтерактивні та рухливі ігри, показував різноманітні фокуси, влаштував шоу гігантських мильних бульбашок… Споглядати за зацікавленими дитячими очима та щирими посмішками було надзвичайно приємно!

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Організатори намагалися зробити для цих дітей невеличке свято, тож не обійшлося  без сюрпризу, кожна дитина отримала від приватного підприємця Олени Атаманенко подарунки: зошити, ручки олівці, фломастери, лінійки та блокноти.

У свою чергу адміністрацією навчального закладу було висловлено подяку Олександрійському міськрайонному центру зайнятості за багаторічну та плідну співпрацю у напрямку проведення профорієнтаційної роботи.

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