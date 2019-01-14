Для керівництва Олександрії придбають автомобіль вартістю понад півмільйона гривень

Для працівників Олександрійської міської ради мають намір придбати сучасний автомобіль.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

10 січня 2019 року було оголошено тендер на закупівлю легкового автомобіля Renault Captur (або еквівалент) в кількості 1 одиниці.

Очікувана вартість такого придбання становитиме 600’000 гривень.

Замовником виступає управління справами Олександрійської міської ради.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій закінчується 26 січня. Торги відбудуться 28 січня.

Постачання автомобіля запланована до 1 березня 2019 року.