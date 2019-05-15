Для Кіровоградської обласної дитячої лікарні придбають магнітно-резонансний томограф

Нещодавно відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та інвестицій.

Присутні члени ініціативної групи розглянули електронну петицію “Народний томограф “Софія” щодо придбання магнітно-резонансного томографа для Кіровоградської обласної дитячої лікарні, повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.

Електронна петиція “Народний томограф “Софія” була одноголосно підтримана.

Члени постійної комісії вирішили внести на розгляд сесії облради питання “Про розгляд електронної петиції “Народний томограф “Софія”.