Для маленьких олександрійців “БПП “Солідарність” організувала традиційне новорічне свято (ФОТО)

Сьогодні, 23 грудня, в Олександрії за адресою просп. Соборний, 111 ОСББ “Арка” за підтримки голови фракції Олександрійської міської ради “БПП “Солідарність” Віталія Заріцького, депутата міськради Івана Баранова, голови Приютівської об`єднаної територіальної громади Андрія Коломійцева та голови ГО “Рада голів” ОСББ м. Олександрії Олександра Гончаренка відбувся новорічний захід для маленьких мешканців Олександрії.

Повідомляє Голос Громади.

Цього дня у дворі ОСББ встановили новорічну ялинку, біля якої дітлахів розважали студенти Олександрійського коледжу культури і мистецтв веселими вікторинами, цікавими іграми, конкурсами, запальними піснями та танцями.

На святі зібралося більше ста рожевощоких веселих малюків, які із задоволенням брали участь у конкурсах, за які отримували подарунки. Жоден малюк не залишився без новорічного сюрпризу, які вручили їм ведучі свята, Дід Мороз та Снігуронька. Окрім цього, усіх охочих пригощали кулішем, який приготував справжній козак Забабаха та гарячим чаєм.

Задоволена й щаслива малеча та їх батьки подякували за організоване свято.