Для мешканців Кіровоградщини стартує курс безкоштовного навчання на ландшафтного дизайнера

Олександрійці мають змогу безкоштовно опанувати професію ландшафтного дизайнера.

Повідомляє Голос Громади.

Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості – державний навчальний заклад із потужною сучасною матеріально-технічною базою.

На базі центру безробітні мають можливість здобути престижну робітничу професію в галузях металообробки, будівництва, деревообробки, автомобільного транспорту, сільського господарства, сфери побуту, торгівлі, готельно-ресторанної справи та ін.

У березні поточного року на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості формується група з метою підготовки фахівців за професією «Робітник зеленого будівництва».

Навчання стартує 19 березня і триватиме 2,9 місяця.

Умовами до направлення на навчання є:

повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

повноліття (не менше 18 років);

медична довідка з допуском до професії.

Під час навчання безробітні навчаться виконувати роботи під час закладання зелених насаджень, розбивання газонів, скверів і будівництва спортивних майданчиків, доглядати за ними в процесі експлуатації, розробляти ландшафтні ескізи, створювати проекти візуалізації озеленення ділянки у форматах 2D або 3D, облаштовувати штучні декоративні водойми, міні-водойми, створювати різні системи поливу; укладати рулонні газони різних видів тощо.

Зазначена професія не є затребуваною на ринку праці, проте дає можливість працювати не лише на підприємствах садово-паркового будівництва, але й займатися підприємницькою діяльністю у цій сфері та стати ландшафтним дизайнером. Ландшафтний дизайнер – це і художник, і садівник, і архітектор в одній особі. Його задача – декорувати природний простір зеленню, квітами з урахуванням розташування комунікацій, альтанок, колодязів, клумб, дерев, чагарників і т.д.

Якщо вас зацікавила професія «Робітник зеленого будівництва» – звертайтеся за більш детальною інформацією до центрів зайнятості Кіровоградщини.