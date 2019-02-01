Для мешканців Олександрії та району працює «Гаряча лінія» управління соціального захисту

Телефонна «гаряча лінія» працює щодня з 8:00 до 17:15 години в управлінні соціального захисту населення Олександрійської районної державної адміністрації за номером (05235)7-11-73.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Зокрема, кожного четверга з 14:00 до 16:00 працюватиме «гаряча лінія» за участю керівництва управління:

7 та 21 лютого 2019 року – начальник управління – Табачкова Ірина Михайлівна (за номером 7-40-57).

14 та 28 лютого 2019 року – заступник начальника управління – Шелесько Тетяна Володимирівна (за номером 7-21-26).