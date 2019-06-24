Для мешканців Приютівки облаштовують пляж і місце відпочинку на березі річки

За ініціативи голови Приютівської ОТГ Андрія Коломійцева у селищі Приютівка здійснюють благоустрій прибережної зони поблизу р.Інгулець для належного та комфортного проведення вільного часу й відпочинку мешканців громади.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської об’єднаної територіальної громади.

На територію прибережної зони, що в кінці пр.Дружби, було завезено близько 100 тонн! річкового піску й розрівняно місцевість спецтехнікою.

Зокрема, на території селища Приютівка розпочали облаштовувати ще дві зони для літнього безпечного відпочинку на березі річки Інгулець.