Для молоді Кіровоградщини збільшено фінансування обласної програми на придбання житла

Днями на пленарному засіданні Кіровоградської облради депутати внесли зміни до обласної програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Згідно з внесеними змінами обсяг фінансування заходів Програми на поточний рік коштом обласного бюджету збільшено більш як на 340 тисяч гривень. Крім цього, заплановано збільшення фінансового ресурсу для надання пільгових кредитів молоді на будівництво чи придбання житла на території області.