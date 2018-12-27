Для молодих сімей Кіровоградщини, зокрема учасникам АТО і ВПО, спростили умови отримання кредитного житла

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення збільшити статутний капітал Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” на 30 млн грн.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.

Виділені кошти будуть направлені на надання пільгових молодіжних кредитів, зокрема учасникам АТО і внутрішньо переміщеним особам.

До того ж, було спрощено порядок отримання таких кредитів для громадян.

Одночасно у Державній програмі забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки вдосконалили порядок реалізації.

Відтак першочергове право на отримання довгострокового пільгового кредиту мають:

– внутрішньо переміщені особи;

– учасники антитерористичної операції;

– члени сімей загиблих учасників АТО;

– особи з інвалідністю, отриманою під час участі у масових акціях громадського протесту з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. та члени сімей громадян, які загинули під час участі в цих масових акціях протесту;

– сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності.

Серед важливих змін умов програми – знято вимогу щодо обов’язкового перебування громадянина на квартирному обліку.

Встановлено вік позичальника – до 35 років, термін кредитування – до 20 років.

Відсоткова ставка за кредитом дорівнює обліковій ставці Національного банку України, що діє на момент надання кредиту.

Підкреслимо, що військовослужбовцям на час проходження ними служби надаватимуть кредити під нуль відсотків річних.