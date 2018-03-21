Для Новопразької школи-інтернату рекомендують придбати розвиваючі дошки для роботи за системою М.Монтессорі

У ході вивчення роботи інтернатних закладів освіти на Кіровоградщині, депутати обласної ради відвідали Новопразьку спеціальну загальноосвітню школу-інтернат I-II ступенів Олександрійського району Кіровоградської області.

Про це повідомили на сайті Кіровоградської обласної ради вчора, 20 березня.

Наразі вихованцями Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат I-II ступенів є діти, котрі мають певні порушення інтелектуального розвитку, тому одним із напрямків роботи колективу даного закладу є робота над питанням соціалізації учнів з обмеженими можливостями. Педагоги вивчають індивідуальні можливості кожної дитини та спрямовують свою роботу на засвоєння комплексної програми з корекції та реабілітації вихованців.

Нині у школі навчають 135 учнів.

Окрім Новопразької школи-інтернату, депутати відвідали також Знам’янську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ ступенів.

По завершенні ознайомлення виїзної комісії зі школами, депутати прийняли рішення рекомендувати управлінню освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації придбати для закладів розвиваючі дошки (бізборди) для корекційної роботи з вихованцями за системою М.Монтессорі.

Нагадаємо, що в Новопразькій ОТГ на базі школи-інтернату планується створити сучасний інклюзивно-ресурсний центр.