Для олександрійців, охочих здобути професію будівельника, днями стартує безкоштовне навчання

Сьогодні, на жаль, не кожна професія гарантує успішне працевлаштування. А коли людина взагалі не має професії, то ця проблема ще більше ускладняється. Що робити в такому разі? Або наполегливо шукати роботу, але невідомо, як довго це триватиме, або ж – отримати професію, яка користується попитом на сучасному ринку праці! І в цьому допоможе державна служба зайнятості, фахівці якої запрошують безкоштовно пройти професійне навчання, перенавчання чи підвищення кваліфікації з гарантованим подальшим працевлаштуванням.

Штукатур – будівельна професія, спеціаліст з лицювання фасадних і внутрішніх стін будинків спеціальними сумішами. Штукатурні роботи належать до великої групи обробних робіт, а професія штукатура займає особливе і дуже помітне місце серед інших будівельних професій. Штукатурять поверхні як всередині приміщень так і на фасадах. Штукатур готує поверхню до опорядження, готує розчин, наносить його вручну або механізованим способом на поверхню, розрівнює і затирає.

Якщо Ви хочете стати майстром будівельної галузі у березні поточного року Кіровоградський обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти безробітних громадян професії «штукатур». Розпочинається навчання 12 березня термін навчання 3,8 міс.

Для безробітних громадян, які зареєстровані у службі зайнятості, професійне навчання організовується безкоштовно – здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Ті, кого зацікавили пропозиції щодо проходження професійного навчання, можуть звертатися до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості за місцем перебування.