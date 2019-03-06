Для олександрійців, охочих здобути професію будівельника, днями стартує безкоштовне навчання

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Сьогодні, на жаль, не кожна професія гарантує успішне працевлаштування. А коли людина взагалі не має професії, то ця проблема ще більше ускладняється. Що робити в такому разі? Або наполегливо шукати роботу, але невідомо, як довго це триватиме, або ж – отримати професію, яка користується попитом на сучасному ринку праці! І в цьому допоможе державна служба зайнятості, фахівці якої запрошують безкоштовно пройти професійне навчання, перенавчання чи підвищення кваліфікації з гарантованим подальшим працевлаштуванням.

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Штукатур – будівельна професія, спеціаліст з лицювання фасадних і внутрішніх стін будинків спеціальними сумішами. Штукатурні роботи належать до великої групи обробних робіт, а професія штукатура займає особливе і дуже помітне місце серед інших будівельних професій. Штукатурять поверхні як всередині приміщень так і на фасадах. Штукатур готує поверхню до опорядження, готує розчин, наносить його вручну або механізованим способом на поверхню, розрівнює і затирає.

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Якщо Ви хочете стати майстром будівельної галузі у березні поточного року Кіровоградський обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти безробітних громадян професії «штукатур». Розпочинається навчання 12 березня термін навчання 3,8 міс.

Для безробітних громадян, які зареєстровані у службі зайнятості, професійне навчання організовується безкоштовно – здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

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Ті, кого зацікавили пропозиції щодо проходження професійного навчання, можуть звертатися до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості за місцем перебування.

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