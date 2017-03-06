Сьогодні, 6 березня 2017 року в міському палаці культури «Світлопільський» презентували театралізовано-концертну програму «Ukrainian women» з нагоди Міжнародного жіночого дня.

На захід завітали працівниці навчальних закладів, депутати та інші жителі міста. З прийдешнім святом присутніх привітав міський голова Степан Цапюк.

Аудиторія складалась майже повністю з жінок. На концерті були представлені вокальні, хореографічні та театральні номери. Не дивлячись на погоду за вікном, захід пройшов в теплій весняній атмосфері.