Для Олександрійського онкодиспансеру придбають сучасний хірургічний стіл

Нещодавно на пленарному засіданні 22 сесії депутатський корпус Кіровоградської облради ухвалив фінансові питання.

Повідомляє Голос Громади.

Серед них затверджені питання:

про затвердження розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань бюджету;

про внесення змін до рішення обласної ради від 11 грудня 2018 року № 598 «Про обласний бюджет на 2019 рік». У прийнятому рішенні враховано низку питань, і, зокрема щодо: уточнення показників по доходах і видатках обласного бюджету коштом міжбюджетних трансфертів; коригування обсягів власних надходжень бюджетних установ; розподіл частини нерозподіленого залишку додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

Зокрема завдяки підтримці народного депутата України Анатолія Кузьменка стало можливим придбання хірургічного столу для КЗ “Олександрійський онкодиспансер”. Так, відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23 січня 2019 року №72-р на придбання хірургічного столу Surgery 8600 (електричного) було виділено 431, 4 тисяч гривень у співфінансуванні 13 тисяч гривень.

Нагадаємо, фракцією «БПП «Солідарність» на розгляд депутатів Олександрійської міської ради було внесено питання щодо звернення до народного депутата України Анатолія Кузьменка з проханням допомогти у придбанні зазначеного обладнання для онкодиспансеру в Олександрії. Нажаль, ряд депутатів Олександрійської міськради не підтримали дану пропозицію.