Сьогодні, 8 лютого 2017 року в приміщенні Олександрійської дитячої музикальної школи для учасників АТО, військових та керівників і бухгалтерів підприємств відбувся семінар “Захист трудових прав військовослужбовців”.

Як раніше повідомляв Голос Громади, начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Кіровоградській області Ганна Маслова розповіла присутнім про нарахування відпусток, збереження середньої заробітної плати на момент служби. Крім цього, пропонували і безоплатну правову допомогу першої та другої категорії. Слухачі активно задавали питання.

Не дивлячись на опублікований раніше міськрадою план заходу, семінар пройшов доволі коротко і вже за годину закінчився. На лекцію завітало близько 30 чоловік.