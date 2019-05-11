Для олександрійців збільшено кількість пільгових автобусних рейсів на «дачний» період

219

Рішення про збільшення кількості автобусних маршрутів для перевезення пасажирів пільгових категорій ухвалив виконком Олександрійської міської ради на засіданні 8 травня, повідомляє «Голос Громади».

Воно вступає в силу з 15 травня і діятиме по жовтень поточного року, тобто у період весняно-літньо-осінніх польових робіт. Кількість пільгових рейсів у цей час залишається на рівні відповідного періоду минулого року.

Як повідомлялося раніше, виконком восени минулого року скасував половину діючих тоді пільгових автобусних рейсів на зимовий період на 50 відсотків.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ