Для олександрійців збільшено кількість пільгових автобусних рейсів на «дачний» період

Рішення про збільшення кількості автобусних маршрутів для перевезення пасажирів пільгових категорій ухвалив виконком Олександрійської міської ради на засіданні 8 травня, повідомляє «Голос Громади».

Воно вступає в силу з 15 травня і діятиме по жовтень поточного року, тобто у період весняно-літньо-осінніх польових робіт. Кількість пільгових рейсів у цей час залишається на рівні відповідного періоду минулого року.

Як повідомлялося раніше, виконком восени минулого року скасував половину діючих тоді пільгових автобусних рейсів на зимовий період на 50 відсотків.