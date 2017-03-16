29-річному мешканцю Олександрії, який підозрюється у вбивстві знайомого, обрали запобіжний захід. Про це повідомляє прес-служба прокуратури в Кіровоградській області.

Так, за клопотанням Олександрійськогої місцевої прокуратури ухвалою слідчого судді чоловіку було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб та взято під варту в залі суду.

Досудове розслідування вказаного провадження триває. Наразі, слідчими поліції за процесуального керівництва прокуратури призначено ряд судово-медичних та криміналістичних експертиз.

Як раніше повідомляв Голос Громади, 40-річний непрацюючий потерпілий святкував свій день народження у квартирі знайомого і в результаті сварки зчинилась бійка, в якій постраждалий отримав тілесні ушкодження. В результаті травм чоловік за декілька днів помер. Поліція затримала 29-річного підозрюваного, в квартирі якого й святкували день народження жертви. Щоб приховати сліди злочину, він загорнув тіло в килим і лишив на околиці.