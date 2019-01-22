Для перевезення школярів Олександрійщини придбають 2 автобуси

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Під час апаратної наради перший заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Коваленко повідомив, що на Кіровоградщині, за кошти залишків освітньої субвенції придбають 12 шкільних автобусів.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Шкільний транспорт придбають на початку 2019 року та направлять на заміну тих, що зараз працюють на маршрутах.

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“Понад 22 мільйонів гривень заплановано на придбання 12 шкільних автобусів в освітні заклади Олександрійського (2),  Долинського (1), Знам’янського (2), Маловисківського (2), Новгородківського (1), Новоукраїнського (2), Петрівського районів (1) та Великоандрусівської ОТГ (1)”, – наголосив держслужбовець.

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