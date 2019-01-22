Для перевезення школярів Олександрійщини придбають 2 автобуси

Під час апаратної наради перший заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Коваленко повідомив, що на Кіровоградщині, за кошти залишків освітньої субвенції придбають 12 шкільних автобусів.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Шкільний транспорт придбають на початку 2019 року та направлять на заміну тих, що зараз працюють на маршрутах.

“Понад 22 мільйонів гривень заплановано на придбання 12 шкільних автобусів в освітні заклади Олександрійського (2), Долинського (1), Знам’янського (2), Маловисківського (2), Новгородківського (1), Новоукраїнського (2), Петрівського районів (1) та Великоандрусівської ОТГ (1)”, – наголосив держслужбовець.