Для працівників ЗМІ оголосили конкурс на кращий публіцистичний твір

Державний комітет телебачення і радіомовлення України оголошує прийом публіцистичних творів на здобуття премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Премія присуджується щорічно авторам нових оригінальних публіцистичних творів у галузі журналістики, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності та які опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття премії. Це можуть бути роботи як окремих авторів, так і творчих колективів у складі не більше п’яти осіб.

Розмір премії – 20 тисяч гривень.

Термін подання документів – до 10 серпня 2019 року.

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