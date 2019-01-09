Для проходження пробного ЗНО учням Олександрійщини потрібно передчасно зареєструватися

Вчора, 8 січня, розпочалася реєстрація для участі у пробному ЗНО 2019.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УЦОЯ.

Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання триватиме до 31 січня 2019 року.

ПЗНО проходить з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення такого оцінювання знань, відчути атмосферу ЗНО та дізнатися про всі етапи його проведення.

Участь у пробному тестуванні із ЗНО є платною.

Мешканці Кіровоградщини й Олександрії зокрема, можуть зареєструватися на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти за даним посиланням.