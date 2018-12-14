Для школярів з Олександрійщини провели незвичайний урок: “Хочу-можу-треба”

Незвичайний урок під час профорієнтаційного заходу провели для учнів Олександрійщини. Так, школярі мали змогу ознайомитися з формулою вибору професії «Хочу–можу–треба». Про це Голосу Громади розповіла провідний фахівець з профорієнтації відділу активної підтримки безробітних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості Олена Клочко.

Дітям розказали, чому саме таку назву має формула: “Перша складова цієї формули «ХОЧУ» – це ваші бажання, але щоб їх зрозуміти, виділити головне, необхідно знати види та напрямки діяльності, друга складова «МОЖУ» – це нахили, здібності, захоплення, а третя складова формули «ТРЕБА» – основне питання щодо того, чи потрібна обрана професія або спеціальність на ринку праці, чи є перспектива працевлаштування після навчання, адже заради цього і прикладаються всі зусилля, складаються плани, вимальовуються мрії та бачення майбутнього”, – зазначила Олена Клочко.

Для того, щоб краще дізнатися про свої професійні інтереси та рівень інтелектуального розвитку, школярі можуть пройти дистанційне тестування на платформі з професійного консультування «Моя професія: консультаційна мережа». Крім цього, також можна взяти участь у профорієнтаційному проекті Кіровоградського обласного центру зайнятості «Стань студентом на один день», що дозволить безпосередньо познайомитися з навчальними закладами Кропивницького, спеціальностями та умовами вступу, особливостями навчання тощо.

Під час уроку учні обговорили перспективні та сучасні професії, найбільш поширені помилки під час вибору професії та кроки щодо того, як їх уникнути та досягти кар’єрного успіху.

За участі психолога районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді Олександрійської районної ради Яни Кобець, для учнів школи відбувся семінар «Запобіганнянелегальній трудовій міграції, торгівлілюдьми, експлуатації дитячої праці». Школярів було ознайомлено з поняттям «дитяча праця», законодавчо-нормативною базою, спрямованою на протидію торгівлі дітьми та експлуатації дитячої праці, трудовим законодавством.