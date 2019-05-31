Для студентів Олександрійського коледжу культури і мистецтв пролунав останній дзвінок (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сьогодні, 31 травня, свято останнього дзвоника відсвяткували в Олександрійському коледжі культури та мистецтв, повідомляє «Голос Громади».

У цей значимий день на подвір`ї коледжу зібралися студенти, їх батьки, педагогічний склад, близькі та друзі. На урочистості також завітав поважний гість – депутат Олександрійської міської ради Віталій Заріцький.

Святкова лінійка розпочалася з державного гімну України та урочистого слова директора навчального закладу Івана Баранова, який привітав студентів із завершенням навчального року, подякував кожному й побажав на відмінно скласти випускні іспити й вдало продовжити життєвий шлях: студентам – навчання у коледжі, а випускникам щасливого майбутнього.

Відбулося нагородження кращих студентів коледжу почесними грамотами, похвальними листами та подяками за активну участь у різноманітних культурних заходах, відмінне навчання та інші вагомі досягнення.

Студенти перших курсів привітали випускників виконанням яскравих номерів та цікавою концертною програмою своїх виступів.

