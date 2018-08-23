Для Вас є робота: топ вакансій Кіровоградщини

За січень-липень 2018 року до Кіровоградського обласного центру зайнятості надійшло майже 23 тис. вакансій. Найбільш затребуваними серед роботодавців Кіровоградщини були підсобні робітники водії автотранспортних засобів: за 7 місяців надійшло 1970 вакансій. На другому місці – водій транспортних засобів (1788 вакансій), третя позиція – тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (1784 вакансії), далі йде тракторист (1158 вакансій) та продавець продовольчих товарів (471 вакансія).

До наступної десятки лідерів за затребуваністю входять (у порядку зменшення кількості вакансій): швачки, охоронники, кухарі, робітники з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, спеціалісти державної служби, електрогазозварники, вантажник, бухгалтери, прибиральники службових приміщень та слюсарі-ремонтники.

Найменше роботодавці Кіровоградщини шукали майстрів з ремонту, економістів, менеджерів з туризму, юристів, вчителів, інженерів-будівельників, практичних психологів, секретарів, лаборантів, покоївок тощо.

Дізнатися про наявні вакансії можна у будь-якому міськрайонному центрі зайнятості або ж філії Кіровоградського обласного центру зайнятості, незалежно від місця Вашого перебування.