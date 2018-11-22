Для вихованців Новопразької школи-інтернату було проведено захід з профорієнтації «Твоя кар’єра починається сьогодні»

В рамках обласного Місячника профорієнтації молоді «Твоя кар’єра починається сьогодні» фахівцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості спільно зі спеціалістами Олександрійської центральної районної бібліотеки імені Д. І. Чижевського для вихованців Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів, в якій навчаються діти з інвалідністю, діти, батьки яких позбавлені батьківського піклування, та які перебувають під опікою, було проведено профорієнтаційні заходи.

За допомогою пізнавальної інформації учні визначили основні фактори вдалого вибору професії й ознайомилися з навчальними закладами та можливостями навчання у них. До того ж, для дітей провели різноманітні естафети інтелектуального характеру, де вони не тільки проявили гарні знання професій, а й дізналися нові.

Наприкінці зустрічі вихованці школи отримали на згадку подаруночки від служби зайнятості.