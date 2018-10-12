Для жителів області проведуть відкрите обговорення щодо нових тарифів на воду

Голос Громади раніше повідомляв жителям Олександрії про можливе підвищення цін на воду.

У зв’язку з тим, що обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград» в наступному році планує підвищити тарифи на воду, відбудеться відкрите обговорення щодо необхідності встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення та з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2019 рік. Обговорення пройдуть 19 жовтня 2018 року о 15.00 годині за адресою: м. Кропивницький, вул. Озерна Балка, 3а.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ОКВП «Дніпро-Кіровоград».