Днями розпочинається безкоштовне навчання на бухгалтера для мешканців Олександрійщини

Офісний службовець (бухгалтерія) – найбільш популярна та високооплачувана професія економічного профілю й безробітні Кіровоградщини й Олександрії зокрема, можуть безкоштовно вивчитись на бухгалтера.

Жодна фінансова установа не може існувати без чіткого обліку документації. Упорядковані документи – це запорука вдалого бізнесу. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних – це фахівець, що виконує цю вкрай важливу роботу. Якщо Вам подобається рахувати, в тебе гнучкий розум та ти вмієш працювати на совість, професія обліковця – саме для тебе!

На базі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних 25 лютого розпочинається навчання за даною професією, термін навчання – 8,5 місяців.

Навчаючись у центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, Ви маєте можливість не лише отримати теоретичні знання з професії, а й застосувати їх на практиці.

Повідомляємо, що для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, тобто безкоштовно.

Принагідно зауважимо, що наразі актуальними на Кіровоградщині є 32 вакансії для бухгалтерів.