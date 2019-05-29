Днями в олександрійських школах пройдуть святкові лінійки

31 травня для олександрійських школярів пролунають останні дзвоники, що повідомлять про завершення навчального року, повідомляє Голос Громади.

Тож, повідомляємо графік проведення святкових лінійок:

ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ст. №17-ліцей), ЗНЗ І-ІІІ ст. №15, НВО «Олександрійська гімназія ім.Т.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв» – 8:00 годині;

НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. №12-ДНЗ» – 8:15 годині;

ЗНЗ І-ІІ ст.№8, НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – спеціалізована школа», ЗНЗ І- ІІІ ст. №10, НВК «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня», НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа», НВК «ЗНЗ I- III ст. №9 – спеціалізована школа» – 8:3030 годині;

ЗНЗ І-ІІІ ст. №2 ім.М.Горького, ЗНЗ І-ІІІ ст. №6, ЗНЗ І-ІІІ ст. №16, НВК «Марто-Іванівський ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ», НВК «Звенигородський ЗНЗ І- ІІІ ст. – ДНЗ» – 9:00 годині;

НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. №19-ДНЗ «Лісова казка» – у клубі ВЧ 2269 о 10:00 годині.