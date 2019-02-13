Днями в Олександрії відбудуться урочистості з нагоди вшанування воїнів-інтернаціоналістів

15 лютого в Україні відзначать День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-ту річницю виводу військ з Афганістану.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

З цієї нагоди в місті проведуть ряд тематичних заходів.

А саме: у навчальних закладах – виховні години та зустрічі учнівської молоді з воїнами-інтернаціоналістами; у бібліотеках і музейному центрі ім.Худякової А.Ф. будуть організовані тематичні виставки книг та викладки матеріалів, проведуть лекції, інформаційні години, уроки-презентації тощо.

14 лютого об 11:00 годині у церкві св. Федора та Анастасії відбудеться панахида за загиблими воїнами-інтернаціоналістами; о 15:00 годині цього ж дня у дитячій музичній школі пройде тематичний концерт.

15 лютого о 10:00 годині відбудеться загальноміський мітинг-реквієм та покладання квітів до меморіального комплексу воїнам-інтернаціоналістам, загиблим у Республіці Афганістан у 1979-1989 роках.

Запрошуємо мешканців Олександрійщини взяти участь у заходах та вшануваннях цього дня.