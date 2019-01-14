До 80-річчя Кіровоградської області відкрили історичну виставку (ФОТО)

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У краєзнавчому музеї Кіровоградщини відбулася презентація виставки “Кіровоградщина – сторінки історії”, присвячена 80-річчя області, яка була заснована 10 січня 1939 року.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Виставка створена з фондових фотоматеріалів Кіровоградського обласного краєзнавчого музею та світлин Заслуженого журналіста Ігоря Демчука, які висвітлюють знакові події в історії нашого краю.

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Завідуюча відділом історії музею Валентина Пархомчук у презентації висвітлила важливі етапи розвитку Кіровоградщини у різних сферах народного господарства, освіти та культури з моменту заснування області до її сьогодення.

Виставка діятиме до кінця січня 2019 року.

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