До бюджету Кіровоградщини за останні кілька тижнів надійшло від держави 333 мільйони гривень

Під час апаратної наради голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко повідомив, що до бюджету Кіровоградської області за останні кілька тижнів надійшло 333 мільйони гривень на підтримку та реалізацію запланованих проектів, доповів про основні тенденції на 2019 рік.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Завдяки успішному результату та високим темпам виконання робіт з будівництва доріг область отримала для цього напрямку додатково ще 200 мільйонів гривень, які будуть спрямовані відповідним чином.

Також отримано додаткові кошти 27,7 мільйона гривень з бюджету держави на освітню субвенцію для виплати заробітної плати й передбачених законодавством винагород. Місцеві бюджети на медичну субвенцію отримали 52,7 мільйона гривень на сплату заробітної плати медпрацівникам, забезпечення гемодіалізу та інсуліном.

До того ж, кошти в розмірі 52,8 мільйона гривень надійшли для придбання закладами соціальної сфери необхідного обладнання для завершення запланованих ремонтів.