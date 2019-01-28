До депутатів Кіровоградської облради приєднався новий представник від «Самопомочі»

До депутатського корпусу обласної ради приєднався новий представник від політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» – Леонід Пащенко.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.

На пленарному засіданні двадцять другої сесії облради голова обласної ради Олександр Чорноіваненко вручив посвідчення новообраному депутату, який працюватиме замість попередника – Любові Мороз.

Довідка.

Леонід Вікторович Пащенко народився 8 квітня 1979 року в місті Світловодськ Кіровоградської області. Має вищу освіту.

