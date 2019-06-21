До Дня державного службовця Олександрійська райдержадміністрація нагородила своїх працівників

Сьогодні, 21 червня, в приміщені Олександрійської РДА відбулося нагородження кращих працівників райдержадміністрації до Дня державної служби, повідомляє «Голос Громади».

Тож, за наполегливу працю, високу професійну майстерність та з нагоди професійного свята було відзначено наступних.

Почесною грамотою Олександрійської районної державної адміністрації та Олександрійської районної ради з врученням нагрудного знака нагороджено:

ФІЛІМОНОВУ Наталію Степанівну – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

Грамотою Олександрійської районної державної адміністрації та Олександрійської районної ради відзначено:

БУДИЛО Олену Віталіївну – головного спеціаліста фінансово – адміністративного відділу управління соціального захисту населення районної державної адміністрації;

ГАРКУШУ Оксану Миколаївну – завідувача сектору з питань опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування служби у справах дітей районної державної адміністрації;

ДОІЛЬНІЦИНУ Яніну Віталіївну – завідувача сектору надання адміністративних послуг районної державної адміністрації;

СОКОЛ Ганну Володимирівну – головного спеціаліста відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації;

ТКАЧЕНКА Олександра Миколайовича – начальника управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

Подяку Олександрійської районної державної адміністрації та Олександрійської районної ради оголошено:

ГЛІНЧЕНКУ Олександру Олексійовичу – державному реєстратору сектору державної реєстрації районної державної адміністрації;

ЄРУХ Євгенії Станіславівні – спеціалісту архівного відділу районної державної адміністрації;

КОРЧАГІНІЙ Тетяні Михайлівні – провідному спеціалісту загального відділу апарату районної державної адміністрації.