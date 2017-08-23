До Дня Незалежності на Олександрійщині упорядковували меморіали та братські могили

Напередодні Дня незалежності України фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості спільно у співпраці з органами місцевого самоврядування вживають заходів щодо благоустрою населених пунктів району, зокрема шляхом організації громадських робіт. Цьогоріч зазначені роботи проводились за участі безробітних громадян на території Приютівської селищної, Червонокам̓янської, Головківської та Михайлівської сільських рад.

Про це Голосу Громади повідомили в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості.

Виконання зазначених робіт сприяє соціальному розвитку територіальних громад та вирішенню їх соціальних проблем. Силами безробітних проводяться роботи з благоустрою територій населених пунктів, зон відпочинку, парків та скверів, упорядкування меморіалів захисників Вітчизні, пам’ятників та обелісків загиблим воїнам, братських могил та військових поховань, а також проводяться роботи, пов’язані з відновленням та збереженням пам’яток культури, інші.

Загалом, з початку року близько 400 безробітних громадян за сприяння міськрайонного центру зайнятості взяли участь у таких роботах.

Слід зазначити, що організація громадських та інших робіт тимчасового характеру – є одним із дієвих засобів реалізації політики зайнятості. Ці роботи, насамперед, сприяють тимчасовій зайнятості, а також збереженню мотивації безробітних до праці.