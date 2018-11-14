Вдалий рік для аграріїв Олександрійщини

Сьогодні, 14 листопада, напередодні свята працівників Сільського господарства, кореспонденти «Голосу Громади» дізналися у начальника управління агропромислового розвитку Олександрійської райдержадміністрації Ткаченка Олександра Миколайовича, якими здобутками працівники зустрічають своє професійне свято, нащо керівник зазначив:

«Сільськогосподарські виробники Олександрійського району, не дивлячись на складні погодно-кліматичні умови провели великий обсяг роботи та отримали здобутки не гірші чим в минулому році.

Так, за оперативною інформацією, валовий показник всіх зернових культур склав 284 592 тис., але цей показник на сьогодні уточнюється і є сподівання що він буде перевищувати 300 000 тис. тонн, валовий показник озимої пшениці 112 670 тис. тонн, озимого ячменю 12 275 тис. тонн, ярої пшениці 100 тонн, кукурудзи на зерно 149 168 тис. тонн, гороху 6 410 тонн.

Крім того, озимого ріпаку 4 543 тис. тонн, соняшнику 70 607 тис. тонн, сої 8 041 тис. тонн та цукрового буряку 121 562 тис. тонн.

Одночасно, зі збиранням, аграрії Олександрійського району посіяли озимих с/г культур під урожай 2019 року озимої пшениці 26 069 га, озимого ячменю 2 626 га, озимого ріпаку 2 001 га.

В підсумку проведеного складного, але продуктивного аграрного року кращими сільськогосподарськими підприємствами у зернових культурах відзначено: ФГ «Олександрівське» керівник Моленко Микола Іванович; ФГ «Ріта» – Задесениць Анатолій Петрович; ПАТ «Шарівське» – Кузьменко Віктор Іванович; ФГ «Джерело – 2» – Баранець Сергій Петрович; ТОВ «УкрАгроКом» – Фесюк Павло Дмитрович; ТОВ «Колос» – Замковий Олександр Вікторович; ТОВ «Степ» – Усик Олександр Іванович; СВК ім. «Фрунзе» – Гончаренко Михайло Степанович та ТОВ «Агродар ЛТД» керівник – Мірошниченко Володимир Іванович».

– А які досягнення в розрізі тваринницької галузі?

«В розрізі галузі тваринництва за оперативною інформацією по сільськогосподарських підприємствах Олександрійського району станом на 1 листопада налічується поголів’я великої рогатої худоби – 6 824, в тому числі корів – 2 994; свиней – 7 210; дрібної рогатої худоби – 92 голови; коней – 103 та птиці 726 голів.

Вирощено м’яса – 19 663 ц, реалізовано – 18 931 ц. Вироблено молока – 174 155 ц, яєць – 6 293 шт.

За підсумками, кращими підприємствами в галузі тваринництва станом на 1 листопада стали ТОВ «УкрАгроКом» – Павло Фесюк; ТОВ «Колос» – Олександр Замковий та ПАТ «Шарівське» – Віктор Кузьменко».

Також, у 2018 році діють програми Державної підтримки в галузі тваринництва, рослинництва та по придбанню сільськогосподарської техніки.

Самою актуальною видалась програма по підтримці в галузі тваринництва

Наразі, до департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської області станом на 01. 05. 2018 року було подано документи від 5 осіб на 25 телят в сумі 28 100 грн.

Станом на 01. 09. 2018 року документи до департаменту АПК здали 117 фізичних осіб на 330 телят на суму 182 100 грн, та на 12. 11.2018 року на отримання дотації документи здали за утримання молодняку великої рогатої худоби до сільських (селищних) рад в кількості 119 фізичних осіб на 200 телят в сумі 164 000 грн.

Також державною підтримкою можуть скористатись сільськогосподарські підприємства, а саме дотації за утримання корів та закупівлю племінних тварин.

Станом на 1 жовтня 2018 року до міністерства аграрної політики здали документи такі господарства:

ТОВ «УкрАгроКом» подали документи на 2442 голови корів на суму 1 831 500 грн.

ТОВ «КОЛОС» подали документи на 161 голову корів на суму 120750 грн.

ФГ «Олександрівське» подали документи на 207 голів корів на суму 155250 грн та на 32 голови племінних свиней на суму 160000 грн.

ФГ «Південне» подали документи на 20 голів корів на суму 15000 грн.

МП «Неємія» подали документи на 22 голови корів на суму 16500 грн.

В кінці бесіди, начальник управління агропромислового розвитку Олександрійської райдержадміністрації Олександр Ткаченко подякував за самовіддану й невтомну працю та побажав міцного здоров’я, трудових здобутків, добробуту в родинах.

«Хай вам добре нива засівається і за гарної погоди щедрий врожай вродить!» – додав посадовець.