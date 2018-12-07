До Дня самоврядування олександрійці отримали грамоти від міської ради (ФОТО)

Сьогодні, 7 грудня, о 12.00 з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування в актовій залі Дитячої музичної школи відбулись урочистості.

Ведучі заходу привітали ветеранів місцевого самоврядування, подякували за сумлінну й конструктивну працю в ім’я Олександрії та розвитку міста, побажали міцного здоров’я, добробуту, щастя та радості.

Подяки та грамоти отримали депутати Олександрійської міської ради, члени виконавчого комітету, працівники апарату ради, найактивніші представники місцевого самоврядування – старших будинків.

Подяки вручав міський голова Степан Цапюк.

За багаторічну сумлінну працю, високий професійний рівень, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня місцевого самоврядування нагородили Грамотою Олександрійської міської ради:

Гуржія Олександра Володимировича, керівника приватного підприємства “ПрофЕнергоМонтаж”;

Цимбал Тетяну Олексіївну, начальника відділу по роботі зі зверненнями громадян управління справами міської ради.

Також розпорядженням міського голови за вагомий внесок у пропаганду та розвиток місцевого самоврядування в Олександрії, активне громадське життя та добросовісне виконання депутатських обов’язків вручили подяки:

Банковському Олегу Георгійовичу – депутату міської ради 7 скликання, члену депутатської фракції “Опозиційний блок”;

Барбір Лесі Валеріївні – старшого будинку №2 по пл. Покровській;

Богдановій Євгенії Григорівні – голові квартального комітету №8;

Бондаренко Олесі Анатоліївні – депутату міської ради від міської партійної організації політичної партії “Сила людей”;

Гончаренку Олександру Миколайовичу – голові ради ОСББ, голові правління ОСББ “Арка”;

Грицюк Валентині Іванівні – старшого будинку №37 по вул.. Садовій;

Запарій Тетяні Анатоліївні – голові квартального комітету №24;

Золотаренко Олені Станіславівні – старшого будинку №3 по пл. Покровській;

Лоцману Віталію Олександровичу – члену депутатської фракції “Опозиційний блок”;

Мацаку Ярославу Олександровичу – члену депутатської фракції “Блок Петра Порошенка “Солідарність”;

Моцному Євгену Сергійовичу – депутату міської ради 7 скликання, члену депутатської фракції «Об’єднання “Самопоміч”;

Нєгіній Оксані Юріївні – депутату міської ради 7 скликання, члену депутатської фракції політичної партії Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”;

Петровій Лідії Омелянівні – голова квартального комітету №45;

Руденко Ігорю Івановичу – депутату міської ради 7 скликання, члену політичної партії “Українське об’єднання патріотів – УКРОП”;

Смакулі Миколі Мирославовичу – депутату міської ради 7 скликання, голові депутатської фракції “Радикальна Партія Олега Ляшка”;

Сушиній НаталіїДмитрівні – голові квартального комітету №10;

Ткаченко Олені В’ячеславівні – помічнику депутата міської ради, громадському активісту;

Федоренко Любові Іванівні – голові правління ОСББ “Соборний 107”;

Шевченко Олені Вікторівні – члену виконавчого комітету міської ради.

Також, депутат олександрійського молодіжного парламенту Дар’я Карабила привітала міського голову Степана Цапюка зі святом та подарувала шкатулку з бажаннями.

Урочистості проходили під супровід музичних композицій, а по завершенню заходу учні та педагоги музичного заходу подарували присутнім номера у своєму виконанні.