До дня селища в Приютівці відбувся турнір з міні-футболу

Сьогодні, 4 серпня, в Приютівці з нагоди відзначення дня селища відбуваються культурно-масові заходи та пройшли турніри з міні-футболу та настільного тенісу. Участь у змаганнях з міні-футболу взяли 7 команд – Приютівка, Метеор, Олімп, Гвардієць, Арсенал, Альянс, Ковчег. В результаті напруженої боротьби в фінал пробились команди Приютівка та Альянс. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської громади.

Перемогу в фінальному матчі футбольного турніру, з перевагою в один забитий м’яч, здобула команда Альянс.

Крім цього, відбулися змагання з настільного тенісу переможцем яких серед чоловіків став Василь Філіпов, а серед жінок Аліна Сусаєва.