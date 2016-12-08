Єпископ Олександрійський і Світловодський Боголєп вчора, 7 грудня 2016 року перед засіданням виконкому Олександрійської міськради звернувся до його членів з проханням включити 10-ліття створення місцевої єпархії до Календаря знаменних і пам’ятних дат міста Олександрії на 2017 рік, який щорічно затверджується на сесії.

Про це повідомили на засіданні виконкому сьогодні, 8 грудня 2016 року. Члени комітету погодились включити відзначення 10-ліття створення єпархії до Календаря, але кінцеве рішення буде прийматися 16 грудня на сесії.