Начальник управління Державної міграційної служби України (ДМС) в Кіровоградській області Володимир Гончаренко проінформував про хід устаткування підрозділів відомства обладнанням для оформлення біометричних паспортів. Про це повідомило інформаційне агентство «УНН» в четвер, 9 березня.

Так, в найближчі тижні подібне устаткування розпочне роботу у Компаніївському та Гайворонському районах, до кінця березня обладнання запрацює у Вільшанському, Новоукраїнському та Новоархангельському районах.

За даними Володимира Гончаренка, протягом 2016 року підрозділи ДМС області видали 5 тис. 170 біометричних паспортів громадянина України та 17 тис. 603 закордонних паспорта такого ж виду.