До кінця поточного року жителям Кіровоградщини безкоштовно встановлять більше 16-ти тисяч найсучасніших приладів обліку

Встановлення даних електролічильників, передбачене у місті Кропивницькому та в Олександрійському, Голованівському, Добровеличківському, Маловисківському та Новомиргородському районах вже на завершальному етапі.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Зазначимо, облаштування цих електроприладів дозволять енергокомпанії дистанційно знімати показники, відключати боржників й відновлювати електропостачання після оплати боргу, а споживачі, у свою чергу, зможуть краще контролювати рівень оплати – про наявність заборгованості їх повідомить табло лічильника. Окрім цього, вони обладнані багатоступеневим захистом від стороннього втручання у їхню роботу.