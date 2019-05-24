До кінця року на Кіровоградщині буде відремонтовано ще 5 пологових відділень

За ініціативи голови Кіровоградської ОДА у рамках започаткованого ним проекту «Здоров’я наших дітей» коштом місцевих бюджетів відремонтували пологові відділення в Олександрійській, Олександрівській, Петриківській, Новгородківській, Долинській, Гайворонській, Вільшанській, Бобринецькій та Благовіщенській центральний районних лікарнях.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

До кінця поточного року планують провести поточні ремонти у 5-ти пологових та 4-х дитячих відділеннях ЦРЛ в області.