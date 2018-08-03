До кінця року в Приютівській громаді реконструюють тир

Ремонтні роботи в тирі, що розташований в Користівській ЗШ, завершаться в жовтні 2018 року. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівська громада.

Почали ремонтувати приміщення тиру, довжина якого складає 50 метрів, у жовтні 2017 року і за цей час встигли повністю замінити дах будівлі та провести ряд важливих робіт. Наразі ведуться роботи всередині тира і вже до кінця жовтня 2018 року в ньому зможуть проводити уроки з предмету “Захист вітчизни” для школярів.

В тирі зможуть виконувати вправи зі стрільби з малокаліберної зброї, пістолету чи навіть автомату. Крім цього в приміщенні можливо будуть проводити змагання зі спортивної стрільби.