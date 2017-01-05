Одне з найважливіших питань, яке довгий час турбувало багатьох олександрійців наразі вирішене. Так з 15 січня 2017 року з Олександрії до Кропивницького почне курсувати електропоїзд.

Нагадаємо, що з питанням відновлення електрички олександрійці зверталися до керівника Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка під час “гарячої лінії” та особистого прийому безпосередньо в Олександрії, який в свою чергу запевнив, що дане питання буде вирішене у будь-якому випадку.

Як раніше повідомляв Голос Громади ПАТ “Укрзалізниця” вважає нерентабельними електрички, що курсують Кіровоградщиною. Причиною цього є неповна компенсація пільгових проїздів, яка в 2016 році покладалася на органи місцевого самоврядування. Та не дивлячись на таку позицію “Укрзалізниці”, обіцяне виконано і електропоїзд вже за декілька днів почне курсувати з Олександрії до Кропивницького щодня о 05.10 год.

Категорії громадян, що мають право на пільговий проїзд, придбати пільговий квиток зможуть в касах вокзалу.