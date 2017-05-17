Центрвиборчком України відреагував на звернення голови Олександрійської міської виборчої комісії Кіровоградської області Олександра Іваня щодо втручання у діяльність виборчкому. Про це повідомляється у постанові ЦВК від 16 травня 2017 року №105.

Було постановлено звернутися до Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області та передати копії звернень голови Олександрійської міської виборчої комісії Кіровоградської області Олександра Іваня для проведення перевірки викладених у них обставин та в разі виявлення підстав вжиття заходів реагування відповідно до законодавства України, саму ж постанову було оприлюдено на веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Крім цього, в тексті постанови вказано: “Відповідно до частини першої статті 2 Закону України “Про Національну поліцію” завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності. Частиною першою статті 23 указаного Закону визначено, що поліція відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень; виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідовності; вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку в публічних місцях”.

Таким чином, оскільки територіальна виборча комісія є постійно діючим колегіальним органом, що в межах своїх повноважень та у порядку, передбаченому законами України, забезпечує організацію та проведення місцевих виборів, поліція має відреагувати на вказані в зверненнях порушення та здійснити розслідуваня у межах визначеної підслідовності.

Нагадаємо, що голова Олександрійської міської виборчої комісії Олександр Івань звернувся до правоохоронних органів з заявою щодо вчинення кримінального правопорушення під час проведення засідання територіальної виборчої комісії 23 березня та 26 квітня 2017 року.