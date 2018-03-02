До Новопразької та Приютівської ОТГ оберуть по 26 депутатів

Вказану інформацію було оприлюднено в додатку до Постанови №32 Центральної виборчої комісії від 01.03.2018 «Про кількість територіальних, одномандатних виборчих округів, що утворюються сільськими, селищними, міськими виборчими комісіями для організації виборів депутатів місцевих рад під час проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 квітня 2018 року» вчора, 1 березня.

Згідно з додатками до постанови, під час перших виборів в Новопразькій та Приютівській об’єднаних громадах буде утворено 26 територіальних, одномандатних виборчих округів і відповідно в кожній з утворених громад депутатський корпус буде складатися з 26 осіб.