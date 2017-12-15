До Новорічних свят в Олександрії пройде чимало заходів

До Новорічних та Різдвяних свят в Олександрії відбудеться низка розважальних заходів.

Новорічні ранки, концертно-розважальні та ігрові програми чекають на маленьких олександрійців в позашкільних, дошкільних закладах та бібліотеках. Так за замовленням різдвяні святкові заходи пропонує дитяча бібліотека ім. Ю.Гагаріна, а ігрові квести та конкурс дитячих різдвяних листівок та розважальний каледоскоп, присвячений Різдвяним святам пропонує міський музейний центр ім.Худякової А.Ф. Ці заходи будуть проходити у період з 2 по 11 січня.

Про це повідомляє прес-слжба Олександрійської міської ради.

Окрім цього 26 грудня о 13:00 годині у ПК «Світлопільський» відбудеться концертно-ігрова програма для дітей «Напередодні новорічних свят», а казк «Бременські музиканти в Новий рік» малеча зможе переглянути 26 та 27 грудня. 5 січня в ПК “Світлопільський” пройде фестиваль колядок та щедрівок.

Нагадаємо, що відкриття головної ялинки в місті відбудеться 19 грудня, у день святкування Дня Святого Миколая, о 16:00. На малечу чекатимуть розважальні заходи та вже традиційний парад Дідів Моррозів. Новорічні ранки для дітей біля міської ялинки проводитимуться щоденно з 2 по 13 січня о 12:00 годині.

Завершуться святкові заходи 14 січня закриттям головної ялинки.