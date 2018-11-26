До однієї зі шкіл Приютівської ОТГ завітали учні з Німеччини

Нещодавно до Цукрозаводського НВК Приютівської об’єднаної громади завітала делегація учнів з Німеччини у рамках проекту з обміну досвідом.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

Гостів з-за кордону у супроводі учнів та вчителів Олександрійського колегіуму зустрічали голова Приютівської ОТГ та директор Цукрозаводського НВК Тетяна Лещенко.

Для учнів з Німеччини провели майстер-класи з Петриківського розпису, виготовлення ляльки-мотанки, процесу малювання кавою та виготовлення мандали.

Візитери з цікавістю взяли участь в організованих заходах та із задоволенням поспілкувалися зі своїми однолітками.

