До однієї зі шкіл Приютівської ОТГ завітали учні з Німеччини

Нещодавно до Цукрозаводського НВК Приютівської об’єднаної громади завітала делегація учнів з Німеччини у рамках проекту з обміну досвідом.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.
Гостів з-за кордону у супроводі учнів та вчителів Олександрійського колегіуму зустрічали голова Приютівської ОТГ та директор Цукрозаводського НВК Тетяна Лещенко.
Для учнів з Німеччини провели майстер-класи з Петриківського розпису, виготовлення ляльки-мотанки, процесу малювання кавою та виготовлення мандали.
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Візитери з цікавістю взяли участь в організованих заходах та із задоволенням поспілкувалися зі своїми однолітками.